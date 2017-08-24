Зенит – Утрехт. Прогноз на матч (24.08.2017)

Зенит примет Утрехт в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Европы. На выезде Зенит, будучи фаворитом противостояния, проиграл Утрехту 1:0, не продемонстрировав той игры, которая свойствена питерцам под руководством нового наставника команды Роберто Манчини.





В ответном поединке Зениту нужно выигрывать, но победить представители Северной столицы России должны, так как команда на порядок выше классом Утрехта, хотя гостевой матч Зенитом и был проигран по всем статьям. На своем поле Зенит, скорее всего, более удачлив будет в атаке, реализует хотя бы один момент до перерыва, а во второй 45-минутке упрочив свое преимущество.





От Утрехта следует ожидать оборонительной тактики ведения игры, хотя пропустив 2 мяча, команда пойдет большими силами вперед, чтобы отыграться, вот только сделать это будет сложновато по причине слаженности обороны Зенита на старте сезона. Если Утрехт и отличится в матче, то уже в самой концовке игры, когда исход противостояния будет известен.