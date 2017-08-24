Александрия – БАТЭ. Прогноз на матч (24.08.2017)

Александрия примет БАТЭ в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Европы. Для украинского клуба выход в групповой этап второго по значимости турнира Европы станет большим успехом, но довольно тяжело будет удержать то преимущество, которое добыла Александрия на выезде.





Украинская команда сумела забить в ворота БАТЭ на выезде и не проиграть, следовательно, дома Александрию в День Независимости Украины устроит нулевая ничья, которая, кстати, вполне вероятна. Александрия с большой долей вероятности сыграет от обороны, а БАТЭ не всегда здорово действует в атаке, тем более с такими сильными соперниками, как Александрией.





Предположим, что «верх» во встрече пробит не будет, а в первой половине поединка голы команды вообще не забьют. Ничья в первом тайме и после перерыва вполне возможна, но ставить на такой исход не стоит по той причине, что он все-таки рискованный. Лучше выбрать вариант за менее высокий коэффициент, зато его можно добавить, например, в экспресс к другим событиям.