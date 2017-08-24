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Динамо Киев – Маритиму. Прогноз на матч (24.08.2017)
Дата события: 24 августа 19:45

Киевское Динамо примет Маритиму в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет в столице Украины в День ее Независимости, поэтому самый популярный клуб страны не может потерпеть неудачу.


В гостях Динамо не проиграло, но ничью 0:0 все же нельзя назвать для киевлян лучшим результатом из возможных, наверняка динамовцы планировали хотя бы отличиться на выезде. Дома представителям Украины нельзя допускать ошибок в обороне, если и позволив сопернику отличится, то в концовке встречи, когда исход матча будет решен в пользу Динамо.


В прошлом туре Чемпионата Украины Динамо разгромило Сталь 4:1, довольно неплохо отыграв в атаке. Но и Маритиму представителей Каменского превосходит в классе, а значит, результат, например, 2:1 в пользу Динамо будет более логичен, чем 4:1 или даже 3:1. Вполне возможно, что «верх» в поединке вообще не будет пробит, и в таком случае с высокой долей вероятности Динамо выиграет 1:0 либо же поединок получится безрезультативным. Ставку же лучше сделать с подстраховкой, пусть не за самый высокий коэффициент.

Предлагаем сделать ставку «тотал основного времени матча меньше 3» за высокий коэффициент 1,60 от букмекерской конторы 1хбет.
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