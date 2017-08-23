Локомотив – ЦСКА. Прогноз на матч (23.08.2017)

Ярославский Локомотив примет московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата стартовавшей Континентальной хоккейной лиги. «Армейцы» успели провести одну встречу, но в ней на выезде уступили питерскому СКА 4:2, то есть, а предстоящем поединке ЦСКА проигрывать вновь нельзя, иначе неудачно начавшийся сезон негативным образом может сказаться на дальнейшем выступлении команды.





А так ЦСКА поверит в собственные силы, в Ярославле одолев довольно сильного соперника, который, впрочем, не котируется выше самих «армейцев» в предстоящей встрече. Если говорить об очных матчах на льду «железнодорожников», то хозяева в них чаще оказывались сильнее, во многом за счет надежной игре в обороне. Если ЦСКА и забрасывал в ворота Локомотива, начиная с 2015-го года, то максимум две шайбы.





Предположим, что не особо результативным со стороны ЦСКА окажется и предстоящий матч, хотя до своего «потолка» (две шайбы) «армейцы» наверняка доберутся и этого вполне может хватить для итоговой победы или, например, ничьи в основное время поединка. Ставку лучше оформить на небольшое количество шайб, тем более и коэффициент на тот же тотал меньше 4,5» очень увесистый.