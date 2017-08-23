ЦСКА – Янг Бойз. Прогноз на матч (23.08.2017)

ЦСКА примет Янг Бойз в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Благодаря курьезному голу в гостях на последних минутах поединка, «армейцы» выиграли у швейцарского коллектива 1:0, что, конечно же, значительно повысило шансы москвичей на проход в групповую стадию.





На своем поле ЦСКА выступит в качестве явного фаворита, вот только не факт, что «армейцы» такой статус оправдают, ведь их вполне устроит ничья. Следовательно, ЦСКА против клуба Янг Бойз не станет действовать в атакующем стиле, а сыграет прагматично, контролируя ситуацию на поле и не позволяя сопернику иметь в какой бы то ни было момент свободное пространство на своей половине.





Здесь «верх» пробит может быть только в том случае, если первый гол будет забит быстро, например, до 20-й минуты. А вот если забитый мяч случится после перерыва, то наверняка окажется он единственным, по крайней мере, 3 мяча в итоге вряд ли возможны.





В качестве основной ставки на игру стоит также рассматривать вариант минимальной виктории ЦСКА, например, 1:0, но такой исход более рискованный, куда логичнее брать в экспресс «низ».