Стяуа – Спортинг Лиссабон. Прогноз на матч (23.08.2017)

Стяуа примет Спортинг Лиссабон в матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Это ответная встреча, в которой и определится участник группового этапа и, по всей видимости, им будет португальский клуб.





Все потому, что Спортинг не пропустил на своем поле, хоть и не сумел поразить ворота соперника, то есть, в предстоящем поединке команде достаточно результативной ничьи, чтобы пройти дальше, а исход, например, 1:1 возможен здесь как никакой другой. Особенно результат может такой быть в итоге зафиксирован, если команды не станут затягивать с первым мячом, а забьют его, например, до перерыва.





Вообще, как кажется, стартовая 45-минутка обязательно должна порадовать хотя бы одним взятием ворот, хоть соперники и будут действовать максимально осторожно. Тот же Спортинг, например, в прошлом туре Чемпионата Португалии 5 мячей оправил в ворота Гимарайнша, а между прочим, лиссабонский клуб также являлся гостем, но этого не остановило и гранд нашел клуб к успеху. Скорее всего, добьется виктории в противостоянии Спортинг и сейчас.