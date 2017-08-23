Спарта Прага – АПОЭЛ. Прогноз на матч (23.08.2017)

Спарта Прага примет АПОЭЛ в ответном матче заключительной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Интрига в противостоянии остается, но в этой паре появился явный фаворит. Это АПОЭЛ, которому на своем поле удалось обыграть соперника 2:0, то есть, в предстоящей встрече киприотам достаточно не пропустить дважды, чтобы пойти дальше.





С высокой долей вероятности АПОЭЛ предпочтет оборонительную тактику ведения игры, постарается как можно надежнее отыграть у собственных ворот и не дать сопернику свадьбы действий на своей половине поля. Славия довольна сильная команда, но проходить оборонительные редуты чехам будет очень сложно и, предположим, на перерыв Славия уйдет с нулем в графе «забитые мячи».





Что касается ставки на игру, то стоит отдать предпочтение «низу», ведь второй тайм вряд ли окажется намного результативнее, нежели стартовая 45-минутка. Прогноз – по одному мячу после перерыва команды способны организовать, но скорее здесь выиграет со счетом 1:0 Славия, отличившись в самой концовке.