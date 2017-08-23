Ливерпуль – Хоффенхайм. Прогноз на матч (23.08.2017)

Ливерпуль примет Хоффенхайм в ответном матче заключительного этапа квалификации Лиги Чемпионов. На выезде мерсисайдцы выиграли 2:1, что, конечно, значительно повысило шансы на возвращение английского гранда в групповую стадию главного клубного турнира Европы. А вот для Хоффенхайма даже игра в квалификации является дебютной, вряд ли команда способна сотворить сенсацию и выбить Ливерпуль, но сам факт участия в отборе можно занести в актив команде.





Наверняка в гостях Хоффенхайм бросит все силы в атаку, ведь только так у немецкого клуба появится шанс заставить нервничать Ливерпуль и его болельщиков. Например, так произойдет, если Хоффенхайм будет владеть ощутимым преимуществом и забьет в дебюте встречи, а такое развитие событий вероятно.





Ливерпуль не всегда здорово выглядит в атаке, но все равно на один гол то дома «красные» наиграют, главное не пропустить от мотивированного соперника более двух мячей. Предположим, что оба коллектива в Ливерпуле забьют, но дальше пойдет Ливерпуль как более сильный и опытный еврокубковый боец.