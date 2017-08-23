Копенгаген – Карабах. Прогноз на матч (23.08.2017)

Копенгаген примет Карабах в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Впервые в истории в групповой этап главного клубного турнира Европы может пробиться представитель Азербайджана, причем шансы Карабаха на успех весьма высоки.





В первой встрече на своем поле Карабах выиграл с сухим счетом, пусть и минимально обыграл Копенгаген – 1:0. То есть, теперь Карабах устроит даже поражение в один мяч, при условии, что ворота Копенгагена будут поражены, а такое развитие событий более чем вероятно.





Букмекеры предпочтение отдают более опытному в еврокубковых баталиях Копенгагену, но датчанам нужно идти вперед, действовать с позиции силы, что у них не всегда получается. Например, в рамках Суперлиги Копенгаген терял очки против Хорсенса дома, так и не сумев отличиться более одного раза. В поединке с Карабахом, если команда пропустит, ей придется забивать минимум трижды, а это сделать будет весьма проблематично, учитывая, что азербайджанский клуб в августе демонстрирует отличную игру в обороне, пропуская довольно мало.