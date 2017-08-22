Севилья – Башакшехир. Прогноз на матч (22.08.2017)

Севилья примет Башакшехир в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Первый поединок в Турции завершился минимальной победой Севильи 2:1, что, конечно, значительно повысило и так явные шансы испанского коллектива на выход в групповую стадию главного клубного турнира Европы.





Севилья более опытный боец, который не раз становился лучшим в Лиге Европы, но вот в Лиге Чемпионов у команда пока складывается не очень. По крайне мере, квалификацию Севилья в этом сезоне должна преодолеть, ведь даже поражение 1:0 устроит Севилью дома.





Предположим, что хозяева не то, чтобы не проиграют, а окажутся сильнее соперника с уверенным преимуществом. А как иначе, если Севилья даже на выезде владела инициативой, а, как известно, команда в гостях действует на порядок хуже, чем дома. В Испании Севилья способна разгромить Башакшехир и так оно и случится, если турки рискнут сыграть в атакующем стиле, что более чем реально, учитывая необходимость победы для Башакшехира. Прогноз – Севилья в домашней встрече отличится трижды и выиграет, ставку же лучше здесь сделать с подстраховкой.