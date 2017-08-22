Риека – Олимпиакос. Прогноз на матч (22.08.2017)

Риека примет Олимпиакос в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Греческий клуб является опытным еврокубковым бойцом, а значит, вылет от довольно скромной Риеки станет для команды провалом.





Но вряд ли так произойдет, ведь Олимпиакос не считается аутсайдером предстоящей гостевой встречи, то есть, вполне в Хорватии можно ожидать ничьи, которая полностью устроит Олимпиакос, победивший дома Риеку со счетом 2:1.





Понятно, что результат 2:1 в домашней игре это не самое лучшее, чего хотел Олимпиакос, так как команде наверняка была поставлена задача на своем поле не пропустить. Только вот специфика игры дома заставляет Олимпиакос действовать активно в атаке, тем самым ослабевает оборона. Риека получила шанс отличиться и воспользовалась им, теперь дома команде нужно снова забивать и, как кажется, хорватскому коллективу это под силу. Но и Олимпиакос отличится, например, реализует один из своих многочисленных моментов в первой половине встречи. Прогноз – стартовая 45-минутка окажется результативной.