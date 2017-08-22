Ницца – Наполи. Прогноз на матч (22.08.2017)

Ницца примет Наполи в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Первая встреча завершилась уверенно победой Наполи на своем поле, причем в Неаполе команда не пропустила, а значит, в гостевом поединке ее устроит даже поражение в два мяча при условии гола в ворота Ниццы.





Результативный матч вполне можно ожидать, так как Ницце по большому счету нечего терять, да и опыта выступления в Лиге Чемпионов у нее нет, в отличие от соперника, соответственно, и провалом вылет из главного клубного турнира Европы не станет провалом.





Наполи не только фаворит противостояния, но и наверняка команда будет явным претендентов на выход в плей-офф, если, конечно, барьер в виде Ниццы будет преодолен. Никаких предпосылок, чтобы случилось иначе, нет, ведь у Ниццы есть травмированные игроки основного состава, да и сезон команда начала с двух поражений подряд в рамках Лиги 1.





Наполи накануне выиграл в стартовом туре Чемпионата Италии у Вероны 3:1 на выезде, предположим, что ровно трижды команда в идеале может отличиться и против Ниццы, чего, конечно же, хватит для итогового успеха в противостоянии. Более приближенный к реальности прогноз – победа Наполи со счетом 2:1.