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Марибор – Хапоэль Баер-Шева. Прогноз на матч (22.08.2017)
Дата события: 22 августа 21:45

Марибор примет Хапоэль Баэр-Шева в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. На своем поле израильтяне выиграли 2:1, но все же такой результат оставляет шансы Марибору на выход в групповую стадию главного клубного турнира Европы, в котором словенцы не так давно засветились.


А вот для Хапоэля преодоление квалификации Лии Чемпионов может оказаться дебютным. Для этого в предстоящем поединке команду нужно не проиграть, устроит Хапоэль и поражение, при условии, что Марибор окажется сильнее в 1 мяч, пропустив минимум дважды.


Следовательно, вряд ли Хапоэль изберёт оборонительную тактику, а постарается на каждый выпад хозяев отвечать своей атакой. Букмекеры во встрече примерно равных соперников ни одному из коллективов не отдают явного предпочтения, но, предположим, Марибор все-таки на правах хозяев будет более близким к победе. Прогноз – встреча завершится вничью 1:1, причем голы будут забиты командами в одном из таймов.

Предлагаем сделать ставку на исход «хотя бы в одном из таймов будет забито 2 или более голов» за высокий коэффициент 2,70 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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