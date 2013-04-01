Марибор – Хапоэль Баер-Шева. Прогноз на матч (22.08.2017)

Марибор примет Хапоэль Баэр-Шева в ответном матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. На своем поле израильтяне выиграли 2:1, но все же такой результат оставляет шансы Марибору на выход в групповую стадию главного клубного турнира Европы, в котором словенцы не так давно засветились.





А вот для Хапоэля преодоление квалификации Лии Чемпионов может оказаться дебютным. Для этого в предстоящем поединке команду нужно не проиграть, устроит Хапоэль и поражение, при условии, что Марибор окажется сильнее в 1 мяч, пропустив минимум дважды.





Следовательно, вряд ли Хапоэль изберёт оборонительную тактику, а постарается на каждый выпад хозяев отвечать своей атакой. Букмекеры во встрече примерно равных соперников ни одному из коллективов не отдают явного предпочтения, но, предположим, Марибор все-таки на правах хозяев будет более близким к победе. Прогноз – встреча завершится вничью 1:1, причем голы будут забиты командами в одном из таймов.