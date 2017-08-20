Депортиво – Реал Мадрид. Прогноз на матч (20.08.2017)

Депортиво примет мадридский Реал в матче 1-го тура испанской Примеры. «Королевский клуб» успел выиграть уже два трофея в стартовавшем сезоне – Суперкубок Европы и Суперкубок Испании, что вполне закономерно, учитывая игру Реала.





Выглядят мадридцы очень здорово, и это при том, что Криштиану Роналду появлялся пока только на замену, а в последней игре и вовсе не помог своей команде, так как начал отбывать дисквалификацию полученную по причине спорного удаления в первом матче с Барселоной.





С таким Мадридом Депортиво не совладать, если, конечно, клубу из Ла-Коруньи не улыбнется феноменальная удача. В прошлых сезонах Реал был результативен во встречах с Депортиво, добиваясь успеха, предположим, что ничего не изменится в предстоящей встрече.





Скорее всего, Реал выиграет у Депортиво как первый, так и второй тайм, а итоговое преимущество «королевского клуба» в счете составит минимум три мяча. В качестве основной ставки на игру следует выбирать именно исход на победу фаворита с форой, причем можно даже рискнуть, забрав более высокий коэффициент.