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Барселона – Бетис. Прогноз на матч (20.08.2017)
Дата события: 20 августа 21:15

Барселона примет Бетис в первом туре испанской Примеры. Каталонцы накануне уступили в противостоянии с Реалом за Суперкубок страны, прочем мадридцы оказались сильнее Барселоны как дома, так и на выезде. Вообще, «сине-гранатовые» не впечатлили, сыграв намного слабее, чем ранее. Возможно, сказывается отсутствие Неймара, который перебрался в Париж, а может виною тому откровенно слабый подбор игроков, ведь мы говорим про Барселону.


Посудите сами – раньше у Барселону на каждую позицию было по два игрока, а сейчас даже на основной состав набрать исполнителей проблематично, особенно что касается нападения. В предстоящей встрече не сыграет Луис Суарес, вопрос о том, кто же его заменит, остается открытым.


Несмотря на все проблемы в нападении, дома Барселона обязана против Бетиса отыграть результативно и набрать первые три очка. Клуб, представлявший Севилью, вряд ли будет бороться за высокие места в чемпионате, но играть дерзко Бетис станет, и вообще, команда в новом сезоне порадует «веселыми» поединками. Начнутся такие матчи противостоянием с Барселоной, как минимум «верх» во встрече будет пробит.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Барселоны + тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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