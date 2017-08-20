ПСЖ - Тулуза. Прогноз на матч (20.08.2017)

ПСЖ примет Тулузу в третьем туре французской Лиги 1. Парижане располагаются в группе лидеров, как и должно быть, а вот Тулуза в середине турнирной таблице т эта также никого не удивляет. Конечно, после серебряных медалей в прошлом сезоне ПСЖ намерен вновь выиграть чемпионство, а для этого нужно продолжать в том же духе – обыгрывать один за одним не самые сильные клубы Франции.





Еще ни одного мяча в свои ворота не пропустил ПСЖ, что свидетельствует о надежности обороны команды. Но и атака пока не играет на полную силу, хотя, например, в прошлом туре парижане забили три мяча в ворота Генгама на выезде, отличился и новичок команды Неймар.





Скорее всего, если ПСЖ разгромит Тулузу в предстоящей встрече, то бразилец снова поучаствует в этом. Неймар ведь забивной форвард, да и в Барселоне он отличался часто, но не был в списке лучших бомбардиров по причине наличия в атаке Барселоны еще и Суареса с Месси.





В ПСЖ у Неймара один конкурент, Кавани, и они вполне могут забить оба в предстоящем поединке, который вряд ли завершится со счетом 2:0 в пользу фаворита. Скорее всего, ПСЖ выиграет более уверенно, например, деклассирует соперника 3:0 или 4:1.