Кротоне – Милан. Прогноз на матч (20.08.2017)

Кротоне примет Милан в матче 1-го тура итальянской Серии А. «Россо-нери» значительно укрепились перед стартом нового сезона, а значит, от Милана стоит ждать хорошего выступления, по крайней мере, лучшего, чего было до этого.





Да, Милан отобрался в Лигу Европы, точнее сейчас команда преодолевает квалификацию турнира, но это все равно не тот уровень, который хотели бы видеть болельщики клуба. Ожидания их высокие, в стартовом поединке чемпионата Миоану не хотелось бы наверняка расстраивать болельщиков.





Но все сводится к тому, что Милан добьется успеха, так как соперник у него не самый серьезный, да и сами «россо-нери», как кажется, успели набрать неплохую форму. Накануне Милан со счетом 6:0 в первой встрече заключительной стадии квалификации Лиги Европы одолел Шкендию 6:0, до этого без особого труда гранд итальянского футбола разобрался с клубом Университетя Крайова.





Очные поединки между Миланом и Кротоне, которых, кстати, было не очень много, радовали результативностью, точнее в матчах пока всегда забивали обе команды. Предположим, что традиция будет нарушена и Милан победит с сухим счетом.