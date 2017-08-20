Тоттенхэм – Челси. Прогноз на матч (20.08.2017)

Тоттенхэм сыграет с Челси в рамках 2-го тура английской Премьер-Лиги. Несомненно, это центральная встреча игрового дня, так как сойдутся чемпион и серебряный призер прошлого сезона и, кстати, букмекеры отдают предпочтение не обладателям трофея.





А все потому, что Челси в стартовом туре не лучшим образом действовал против Бернли, уступив скромному сопернику 3:2, к тому же два игрока «синих» получили красные карточки, следовательно, они не появятся на поле против Тоттенхэма. А вот «шпоры» в первом туре на выезде уверенно одолели Ньюкасл Юнайтед 2:0, вторая виктория команды возможна, так как она сыграет на своем поле, где с 2012-го года в очных матчах Тоттенхэм не знает поражений.





Поединки лондонских команд друг с другом редко оказываются малорезультативными, так и прошлые очные встречи Тоттенхэма и Челси радовали обилием забитых мячей, за исключением, разве что, поединка в январе 2017-го года, в котором на своем поле Тоттенхэи обыграл Челси 2:0. Предположим, что в предстоящей встрече голов окажется больше, например, на двоих столичные клубы забьют 3 мяча, то есть «верх» будет пробит.