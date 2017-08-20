Амкар – Зенит. Прогноз на матч (20.08.2017)

Амкар примет Зенит в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги. Ну лучшую игру продемонстрировали питерцы накануне в противостоянии с Утрехтом, в первой встрече заключительного этапа квалификации Лиги Европы 1:0, но все равно старт сезона для Зенита остается успешным.





А все потому, что команда уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 16 очков из 18-ти возможных, да и в ответном поединке с Утрехтом в Санкт-Петербурге зенитовцы наверняка возьмут реванш и пройдут в групповую стадию турнира.





Что касается Амкара, то команда, как кажется, неоправданно низко в таблице на данный момент – пермяки располагаются на последней строчке. В стартовых 4-х поединках Амкар проиграл, но потом собрался и вот уже в двух встречах подряд не позволили себя обыграть – ничьи с Уфой и Краснодаром. Конечно, для Амкара отличным бы результатом стала ничья и против Зенита, вот только отобрать очки у мотивированного соперника, находящегося в приличной форме, будет очень сложно, разве что Амкар, сыграв от обороны, засушит игру, сведет ее до нулевой ничьи.