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Амкар – Зенит. Прогноз на матч (20.08.2017)
Дата события: 20 августа 15:00

Амкар примет Зенит в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги. Ну лучшую игру продемонстрировали питерцы накануне в противостоянии с Утрехтом, в первой встрече заключительного этапа квалификации Лиги Европы 1:0, но все равно старт сезона для Зенита остается успешным.


А все потому, что команда уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 16 очков из 18-ти возможных, да и в ответном поединке с Утрехтом в Санкт-Петербурге зенитовцы наверняка возьмут реванш и пройдут в групповую стадию турнира.


Что касается Амкара, то команда, как кажется, неоправданно низко в таблице на данный момент – пермяки располагаются на последней строчке. В стартовых 4-х поединках Амкар проиграл, но потом собрался и вот уже в двух встречах подряд не позволили себя обыграть – ничьи с Уфой и Краснодаром. Конечно, для Амкара отличным бы результатом стала ничья и против Зенита, вот только отобрать очки у мотивированного соперника, находящегося в приличной форме, будет очень сложно, разве что Амкар, сыграв от обороны, засушит игру, сведет ее до нулевой ничьи.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,69 от букмекерской конторы 1хбет.
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