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Валенсия – Лас-Пальмас. Прогноз на матч (18.08.2017)
Дата события: 18 августа 23:15

Валенсия примет Лас-Пальмас в матче 1-го тура испанской Примеры. По всевозможным прогнозам обе команды в турнирной таблице предстоящего чемпионата должны занять места в ее верхней половине, понятно, что «летучие мыши» при этом котируются выше.


Фаворитом Валенсия является в и домашнем поединке с Лас-Пальмасом, ведь соперник не столь здорово действует на выезде, нежели на своем поле. Впрочем, в прошлый раз Лас-Пальмас в поединке с Валенсией на «Месталье» добился успеха 4:2, что стало для скромного клуба на тот момент второй викторией подряд в противостояниях с Валенсией.


Сейчас же серии составляет три матча и с высокой долей вероятности она оборвется сейчас, ведь шансы Валенсии как минимум не проиграть очень велики. Для достаточно сильного и амбициозного клуба важно начать сезон с победы, а значит, Валенсия предпримет попытку выиграть, не соглашаясь на ничью.


Предположим, что встреча, как и прошлые матчи, окажется богатой на забитые мячи, «верх» здесь будет пробит, вот только в основном за счет результативных действий Валенсии.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Валенсии + тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 3,20 от букмекерской конторы 1хбет.
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