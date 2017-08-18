Валенсия – Лас-Пальмас. Прогноз на матч (18.08.2017)

Валенсия примет Лас-Пальмас в матче 1-го тура испанской Примеры. По всевозможным прогнозам обе команды в турнирной таблице предстоящего чемпионата должны занять места в ее верхней половине, понятно, что «летучие мыши» при этом котируются выше.





Фаворитом Валенсия является в и домашнем поединке с Лас-Пальмасом, ведь соперник не столь здорово действует на выезде, нежели на своем поле. Впрочем, в прошлый раз Лас-Пальмас в поединке с Валенсией на «Месталье» добился успеха 4:2, что стало для скромного клуба на тот момент второй викторией подряд в противостояниях с Валенсией.





Сейчас же серии составляет три матча и с высокой долей вероятности она оборвется сейчас, ведь шансы Валенсии как минимум не проиграть очень велики. Для достаточно сильного и амбициозного клуба важно начать сезон с победы, а значит, Валенсия предпримет попытку выиграть, не соглашаясь на ничью.





Предположим, что встреча, как и прошлые матчи, окажется богатой на забитые мячи, «верх» здесь будет пробит, вот только в основном за счет результативных действий Валенсии.