Леганес – Алавес. Прогноз на матч (18.08.2017)

Леганес примет Алавес в матче 1-го тура испанской Примеры. Командам прочат в предстоящем сезоне борьбу за выживание, следовательно, теоретически Леганес и Алавес могут стать прямыми конкурентами за право остаться в элите.





Но пока об этом говорить рано, нужно начать сезон хорошо, а уже потом считать набранные очки. Положительным исходов предстоящей встречи для обоих коллективов станет, понятно, победа, но и ничья устроит Леганес с Алавесом. Она вполне возможна, учитывая, что букмекеры не выделяют в паре явного фаворита, хоть чуть ниже коэффициенты на викторию Леганеса.





Несколько недель назад команда провели товарищескую встречу, в которой Леганес выиграл, вот только сделал это не по итогам основного времени, которое завершилось 1:1. Подобный счет (1:1) возможен и сейчас, тем более что и предыдущий официальный матч закончился именно так – в мае Леганес и Алавес на поле первых не выявили сильнейшего в рамках Ла Лиги.





Выбирая ставку, можно отдать предпочтение варианту на ничью, но все же предлагаем остановится на количестве забитых мячей командами, а их должно оказаться не слишком много.