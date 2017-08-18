09:00 (+3) 17 August 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Леганес – Алавес. Прогноз на матч (18.08.2017)
Дата события: 18 августа 21:15

Леганес примет Алавес в матче 1-го тура испанской Примеры. Командам прочат в предстоящем сезоне борьбу за выживание, следовательно, теоретически Леганес и Алавес могут стать прямыми конкурентами за право остаться в элите.


Но пока об этом говорить рано, нужно начать сезон хорошо, а уже потом считать набранные очки. Положительным исходов предстоящей встречи для обоих коллективов станет, понятно, победа, но и ничья устроит Леганес с Алавесом. Она вполне возможна, учитывая, что букмекеры не выделяют в паре явного фаворита, хоть чуть ниже коэффициенты на викторию Леганеса.


Несколько недель назад команда провели товарищескую встречу, в которой Леганес выиграл, вот только сделал это не по итогам основного времени, которое завершилось 1:1. Подобный счет (1:1) возможен и сейчас, тем более что и предыдущий официальный матч закончился именно так – в мае Леганес и Алавес на поле первых не выявили сильнейшего в рамках Ла Лиги.


Выбирая ставку, можно отдать предпочтение варианту на ничью, но все же предлагаем остановится на количестве забитых мячей командами, а их должно оказаться не слишком много.

 

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,51 о букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100