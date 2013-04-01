Бертон Альбион – Бирмингем. Прогноз на матч (18.08.2017)

Бертон Альбион примет Бирмингем в матче 4-го тура английского Чемпионшипа. На данный момент в турнирной таблице чемпионата Бирмингем занимает место в середине турнирной таблице, имея по одному результату – победа, поражение и ничья. А вот Бертон Альбион все три поединка до этого проиграл и располагается на 24-й позиции, то есть команда последняя.





Несмотря на это, в предстоящей встрече Бертон Альбион котируется достаточно высоко, по крайней мере, скромный клуб не является явным аутсайдером матча. С высокой долей вероятности против Бирмингема Бертон Альбион наберет первые очки, ничья здесь наиболее возможна, так как поединок должен пройти примерно в равной борьбе.





Как ни странно, в прошлом сезоне обе очные встречи команд завершились в пользу Бертон Альбион, причем его преимущество составляло 2 мяча и команда выигрывала с сухим счетом. Предположим, что снова Бирмингем не сыграет безрезультативно, 1-2 мяча от гостей вполне можно ожидать, такой вариант целесообразно выбрать как основной для ставки.