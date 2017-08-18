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Мец – Монако. Прогноз на матч (18.08.2017)
Дата события: 18 августа 21:45

Мец примет Монако в 3-м туре французской Лиги 1. Действующий чемпион страны на старте сезона провел три официальные встречи, проиграв только своему основному конкуренту за чемпионство этого сезона в поединке за Суперкубок Франции (2:1). В рамках Лиги 1 Монако остался столь же результативным – в двух турах на счету команды 7 забитых мячей и максимально возможные 6 очков.


Что касается Меца, то этот клуб начал сезон неудачно, уступив сначала га своем поле Генгаму 3:1, а затем в гостях проиграв Бордо 2:0. Учитывая такую форму команды, особых шансов против «монегасков» у Меца нет, не проиграть бы гостям разгромно.


Предположим, что разгром здесь возможен с вероятностью 50 на 50. В прошлом сезоне Монако в чемпионате по сумме двух встреч выиграл у Меца 12:0, разгромив соперника в гостях 7:0. Достичь снова такого показателя результативности будет довольно сложно, хотя 4 мяча, например, в исполнении Монако, никого не удивит, а скорее станет закономерным. Прогноз – Монако выиграет в матче, в котором «верх» будет пробит.

Предлагаем сделать ставку на исход «Монако выиграет + тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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