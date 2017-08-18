Мец – Монако. Прогноз на матч (18.08.2017)

Мец примет Монако в 3-м туре французской Лиги 1. Действующий чемпион страны на старте сезона провел три официальные встречи, проиграв только своему основному конкуренту за чемпионство этого сезона в поединке за Суперкубок Франции (2:1). В рамках Лиги 1 Монако остался столь же результативным – в двух турах на счету команды 7 забитых мячей и максимально возможные 6 очков.





Что касается Меца, то этот клуб начал сезон неудачно, уступив сначала га своем поле Генгаму 3:1, а затем в гостях проиграв Бордо 2:0. Учитывая такую форму команды, особых шансов против «монегасков» у Меца нет, не проиграть бы гостям разгромно.





Предположим, что разгром здесь возможен с вероятностью 50 на 50. В прошлом сезоне Монако в чемпионате по сумме двух встреч выиграл у Меца 12:0, разгромив соперника в гостях 7:0. Достичь снова такого показателя результативности будет довольно сложно, хотя 4 мяча, например, в исполнении Монако, никого не удивит, а скорее станет закономерным. Прогноз – Монако выиграет в матче, в котором «верх» будет пробит.