Бавария – Байер. Прогноз на матч (18.08.2017)

Бавария примет Байер в первом туре немецкой Бундеслиги. В последнее время в Германии равных мюнхенцам нет, а вот «фармацевты» неудачно провели прошлый сезон, из-за чего остались без еврокубков.





Возможно, это обстоятельство пойдет на пользу Байеру и в предстоящем сезоне команда поборется за тройку сильнейших. Конечно, важно начать с хорошего результата, а таковым для Байера на выезде против Баварии станет хотя бы ничья. Только вот шансы на успех у Байера катастрофически низкие, так как Бавария усилилась перед началом сезона и должна во второй официальной встрече выступить как минимум не хуже, чем накануне в матче за Суперкубок Германии.





В поединке с Байером не сыграет Роберт Левандовски – главная ударная сила команды. И без него Бавария может не оставить камня на камне от соперника, отличившись, например, 3-4 раза, но предположим, что результативно хозяева не сыграют, а если и забьют, то 1 или 2 мяча. С учетом такого прогноза и хочется сделать ставку на игру, а именно на индивидуальный тотал голов Баварии.