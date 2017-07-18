Тосно – СКА-Хабаровск. Прогноз на матч (18.07.2017)

Тосно примет СКА-Хабаровск в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги. Команды впервые попали в элиту и спустя несколько поединков сумели адаптироваться к футболу высокого уровня, например, в прошлом туре Тосно одолел действующего обладателя Кубка России и одного из лидеров чемпионата московский Локомотив 2:0.





Благодаря такой победе Тосно покинул зоны вылета и на данный момент располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, тогда как СКА-Хабаровск на 14-м месте. В предстоящем матче Тосно выступит на своем поле, поэтому и не удивительны котировки букмекеров, которые явное предпочтение отдают подмосковному клубу.





Предположим, что встреча не подарит обилия забитых мячей, хоть прошлый поединок, еще в рамках ФНЛ, завершился викторией Тосно 3:1, а до этого команда на своем поле обыграла соперника 3:2. Сейчас же стоит ожидать максимум двух мячей и ничьи 1:1, например, по итогам матча, либо же победы 1:0 Тосно. Кажется, что первый тайм и вовсе получится безрезультативным, так как ни одна из сторон особо рисковать не станет.