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Тосно – СКА-Хабаровск. Прогноз на матч (18.07.2017)
Дата события: 18 августа 19:30

Тосно примет СКА-Хабаровск в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги. Команды впервые попали в элиту и спустя несколько поединков сумели адаптироваться к футболу высокого уровня, например, в прошлом туре Тосно одолел действующего обладателя Кубка России и одного из лидеров чемпионата московский Локомотив 2:0.


Благодаря такой победе Тосно покинул зоны вылета и на данный момент располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, тогда как СКА-Хабаровск на 14-м месте. В предстоящем матче Тосно выступит на своем поле, поэтому и не удивительны котировки букмекеров, которые явное предпочтение отдают подмосковному клубу.


Предположим, что встреча не подарит обилия забитых мячей, хоть прошлый поединок, еще в рамках ФНЛ, завершился викторией Тосно 3:1, а до этого команда на своем поле обыграла соперника 3:2. Сейчас же стоит ожидать максимум двух мячей и ничьи 1:1, например, по итогам матча, либо же победы 1:0 Тосно. Кажется, что первый тайм и вовсе получится безрезультативным, так как ни одна из сторон особо рисковать не станет.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотла матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы 1хбет.
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