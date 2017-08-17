Маритиму – Динамо Киев. Прогноз на матч (17.08.2017)

Маритиму примет киевское Динамо в первом матче заключительного этапа квалификации Лиги Европы. Украинский гранд вылетел из Лиги Чемпионов, в квалификации турнира оказавшись слабее Янг Бойз. Обидно было уступить швейцарцам в гостям после виктории 3:1 дома, но таков футбол и, возможно, вылет Динамо к лучшему, так как в Лиге Европы у киевлян больше шансов заявить о себе, чем в Лиге Чемпионов, где вряд ли команда вышла из группы.





Маритиму не самый простой соперник, но его не то, что нужно проходить, а и побеждать в обеих встречах. На выезде Динамо также выступит в качестве фаворита, но, конечно, в Киеве коэффициенты на успех гранда украинского футбола будут еще ниже.





В Португалии Динамо вряд ли ставит перед собой в качестве цели исключительно победу, ведь в гостях должна киевлян устроит и результативная ничья, а значит, команда Хацкевича сыграет в атакующем стиле, насколько это возможно.





Скорее всего, Динамо отличится против Маритиму 1 или 2 раза, а свой первый и, возможно, единственный мяч киевляне отправят в сетку ворот соперника в промежуток между 30-й и 60-й минутами.