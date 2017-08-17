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Маритиму – Динамо Киев. Прогноз на матч (17.08.2017)
Дата события: 17 августа 22:30

Маритиму примет киевское Динамо в первом матче заключительного этапа квалификации Лиги Европы. Украинский гранд вылетел из Лиги Чемпионов, в квалификации турнира оказавшись слабее Янг Бойз. Обидно было уступить швейцарцам в гостям после виктории 3:1 дома, но таков футбол и, возможно, вылет Динамо к лучшему, так как в Лиге Европы у киевлян больше шансов заявить о себе, чем в Лиге Чемпионов, где вряд ли команда вышла из группы.


Маритиму не самый простой соперник, но его не то, что нужно проходить, а и побеждать в обеих встречах. На выезде Динамо также выступит в качестве фаворита, но, конечно, в Киеве коэффициенты на успех гранда украинского футбола будут еще ниже.


В Португалии Динамо вряд ли ставит перед собой в качестве цели исключительно победу, ведь в гостях должна киевлян устроит и результативная ничья, а значит, команда Хацкевича сыграет в атакующем стиле, насколько это возможно.


Скорее всего, Динамо отличится против Маритиму 1 или 2 раза, а свой первый и, возможно, единственный мяч киевляне отправят в сетку ворот соперника в промежуток между 30-й и 60-й минутами.

Предлагаем сделать ставку на исход «Динамо забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,72 от букмекерской конторы Париматч.
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