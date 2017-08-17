Эвертон – Хайдук. Прогноз на матч (17.08.2017)

Эвертон примет Хайдук в первом матче заключительно стадии квалификации Лиги Европы. «Ириски» преодолели прошлый этап состязания, в каждом из двух поединков минимально (1:0) обыграв Ружомберок. На классе постарается выиграть Эвертон и у более именитого и, скорее всего, мощного Хайдука, который выбил Брённбю, также не пропустив от соперника ни одного мяча.





В стартовом туре английской Премьер-Лиги дома Эвертон обыграл Сток Сити 1:0, причем решающий мяч забил Уэйн Руни, возвратившийся в Ливерпуль. Вскоре «ирискам» вновь предстоит сражаться в чемпионате и вряд ли на данном этапе он менее приоритетный, чем Лига Европы.





Поэтому бросать все силы Эвертон против Хайдука не станет, что повышает шансы хорватского гранда на ничью в Англию. Но все равно более реальное развитие событий – Эвертон завладеет ощутимым преимущество, в концовке первого тайма фаворит отличится, а далее будет контролировать ситуацию на поле, так и не позволив Хайдуку создать что-то опасное у собственных ворот.