Милан – Шкендия 79. Прогноз на матч (17.08.2017)

Милан примет Шкендию 79 в первом матче заключительной стадии квалификации Лиги Европы. «Россо-нери» усилились перед новым сезоном и имеют все шансы оказаться в топе итальянской Серии А, кроме того, показать отличный результат в Лиге Европы.





Таковым станет, например, выход команды в полуфинал, хотя и за трофей Милан побороться при определенном стечении обстоятельств может. Что касается противостояния с македонским клубом в квалификации, то в нем особой интриги и нет, так как Милан на голову превосходит своего соперника и может решить исход противостояния в первой же встрече.





А тем более Милан примет соперника на «Сан-Сиро», где «россо-нери» на прошлом этапе сумели обыграть Университатю Крайова 2:0. Шкендию не превосходит румын, а значит, подобного результата стоит ожидать и сейчас, впрочем, и более уверенная виктория Милана никого не удивит.





Предположим, что Милан сделает акцент на мощное начало и добьется своего еще в первой половине стартовой 45-минутки. Скорее всего, Милан выиграет у македонцев дома как первый, так и второй тайм.