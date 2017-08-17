Аякс – Русенборг. Прогноз на матч (17.08.2017)

Аякс примет Русенборг в первом матче заключительного этапа квалификации Лиги Чемпионов. Прошлогодний финалист турнира не справилась с Ниццой в квалификации Лиги Чемпионов, но команда, кстати говоря, не уступила бронзовому призеру Чемпионата Франции ни в одном из матчей.





С высокой долей вероятности не уступит Аякс как дома, так и на выезде Русенборгу, который, конечно же, уступает гранду голландского футбола в классе значительно. Не уступить бы норвежцам в предстоящей гостевой встрече разгромно, тем самым сохранив хотя небольшие шансы на победу в противостоянии.





Скорее всего, Акс не оставит в Амстердаме камня на камне от Русенборга, если и не деклассировав соперника с крупным счетом, то победив уверенно и всухую. Счет 2:0 в пользу фаворита на своем поле кажется наиболее вероятным результатом, но вариант для ставки лучше выбрать другой.





На викторию Аякса дают коэффициент в районе 1,30, что значительно меньше, чем на точный счет. А вот победа Аякса с форой оценивается неплохо – исход с минимальным гандикапом и возьмем в качестве основного.