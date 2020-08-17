Краснодар – Црвена Звезда. Прогноз на матч (17.08.2017)

Краснодар примет Црвену Звезду в первом матче заключительного этапа квалификации Лиги Европы. Российский клуб явный фаворит противостояния и останется таковым, если на своем поле обыграет сербов или хотя бы сыграет с ними вничью.





Но шансы Црвены Звезды на успех повысятся, если команды разойдутся в Краснодаре миром, а сербы сумеют отличиться. Такое развитие событий возможно, но вряд ли так произойдет, ведь краснодарцы, как кажется, готовы намного лучше соперника, да и банально представители России сильнее.





У Краснодара есть потери, впрочем, за первый месяц нового сезона все привыкли к отсутствию в составе Окриашвили и Смолова, без который Краснодар только однажды уступил. Только в одной встрече команда не забила (кстати, в проигранной), в остальных же поединках южане не уходили с поля без забитого мяча, а очень часто отличались сразу несколько раз.





Предположим, что Краснодар поразит ворота Црвены Звезды дважды, чего хватит для виктории. Именно на счет 2:0 стоит здесь сделать ставку, хотя можно рассмотреть вариант и попроще.