БАТЭ – Александрия. Прогноз на матч (17.08.2017)

БАТЭ примет Александрию в матче финальной стадии квалификации Лиги Европы. Борисовский клуб успел вылететь из Лиги Чемпионов, на предпоследнем этапе квалификации оказавшись слабее пражской Славии, хотя в ответной встрече БАТЭ обыграл чехов и был близок к итоговому успеху в противостоянии.





Что касается Александрии, то команда добилась своего на прошлой стадии в противостоянии с румынской Астрой, здорово отыграв в обороне как на выезде, так и дома. Александрия не пропустила от Астры, наверняка и БАТЭ будет сложно поразить ворота украинского клуба.





Поединок не должен оказаться результативным, так как БАТЭ также не станет большими силами идти вперед, поставив перед собой цель несмотря ни на что выиграть. Даже нулевая ничья не будет для БАТЭ провалом, хотя победить, например, с сухим счетом неплохо.





Скорее всего, хотя бы один из таймов здесь завершится вничью, причем безрезультативную. С высокой долей вероятности это будет стартовая 45-минутка, в которой команды только познакомятся со стилем игры друг друга.