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Реал Мадрид – Барселона. Прогноз на матч (17.08.2017)
Дата события: 17 августа 00:00

Мадридский Реал примет каталонскую Барселону в ответном матче Суперкубка Испании. Первая встреча на «Камп Ноу» завершилась викторией «королевского клуба» 3:1, что делает «сливочных» явными фаворитами в борьбе за трофей. Барселоне в Мадриде нужно побеждать с разницей минимум 2 мяча, причем счет 2:0 не устроит Барселону, так как дома она пропустила трижды.


Забить три мяча в ворота Реала не являлось ранее для Барселоны большой проблемой, но все-таки команду накануне покинул Неймар, а заменить на данный момент полноценно его просто некем, что, очевидно, сказалось на результате домашней встречи.


Барселона хоть и создавала напряжение у ворот Реала, но контратаки соперника все равно были едва ли не опаснее, особенно во втором тайме. Кстати, все голы были забиты после перерыва, дважды отличился Реал после 80-й минуты, причем даже в меньшинстве мадридцы сумели забить. Кажется, что столичный клуб победу в Суперкубке уже не упустит, а в предстоящем матче будет зафиксирована ничья, например, 2:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «хотя бы в одном из таймов будет забито 2 мяча или больше» за высокий коэффициент 1,59 от букмекерской конторы 1хбет.
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