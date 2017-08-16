Селтик – Астана. Прогноз на матч (16.08.2017)

Селтик примет Астану в первом матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Команды представляли свои страны в главном клубном турнире Европы ранее, но опыт у Селтика, конечно, больше, не удивительно, что именно шотландский клуб является фаворитом противостояния.





Намного ниже коэффициенты букмекеров на викторию Селтика в предстоящем поединке, домашнем для себя. А между прочим британцам не помогут во встрече с Астаной Бойата, Святченко и Дембеле, а это очень серьезные потери. Но все же дома, при феерической поддержке трибун Селтик обязан выиграть у Астаны, для которой, кстати, неудача при условии минимального поражения и забитого гола, станет приемлемым исходом.





Предположим, что Селтик намного мощнее соперника проведет стартовые 20 минут встречи, а вот отличится команда примерно в середине первого тайма, если не позже. Вообще, вряд ли здесь будет забито в итоге более трех мячей, так как Астана до какого-то момента рисковать не станет, а выберет оборонительный стиль игры, не предполагающий обилия голов.