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Олимпиакос – Риека. Прогноз на матч (16.08.2017)
Дата события: 16 августа 21:45

Олипмпиакос примет Риеку в первом матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Хорватский клуб впервые добрался так далеко, но оказаться победителем противостояния с греческим грандом будет очень сложно, особенно, если Риека уступит на выезде, не отличившись.


А это наиболее вероятно, так как Олимпиакос более опытный клуб, который умеет действовать прагматично, на достижение нужного результата. Таковым для Олимпиакоса станет даже минимальная виктория 1:0, тогда как счет 2:1 уже не устроит.


Предположим, что ставку Олимпиакос сделает на мощное начало поединка, постарается забить в дебюте встречи, а потом контролировать ситуацию на поле. Риека способна огрызнуться, но напор гостей не должен ни к чему привести, ведь Олимпиакос перестоится как нужно, несмотря на только стартующий сезон, а значит, не лучшую физическую форму и тактические манипуляции. Прогноз – Олипмпиакос выиграет первый тайм и как минимум не проиграет во второй 45-минутке – отсюда и ставка на предстоящую встречу.

Предлагаем сделать ставку на исход «Олимпиакос выиграет первый тайм и матч» за высокий коэффициент 2,36 от букмекерской конторы 1хбет.
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