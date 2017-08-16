Олимпиакос – Риека. Прогноз на матч (16.08.2017)

Олипмпиакос примет Риеку в первом матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Хорватский клуб впервые добрался так далеко, но оказаться победителем противостояния с греческим грандом будет очень сложно, особенно, если Риека уступит на выезде, не отличившись.





А это наиболее вероятно, так как Олимпиакос более опытный клуб, который умеет действовать прагматично, на достижение нужного результата. Таковым для Олимпиакоса станет даже минимальная виктория 1:0, тогда как счет 2:1 уже не устроит.





Предположим, что ставку Олимпиакос сделает на мощное начало поединка, постарается забить в дебюте встречи, а потом контролировать ситуацию на поле. Риека способна огрызнуться, но напор гостей не должен ни к чему привести, ведь Олимпиакос перестоится как нужно, несмотря на только стартующий сезон, а значит, не лучшую физическую форму и тактические манипуляции. Прогноз – Олипмпиакос выиграет первый тайм и как минимум не проиграет во второй 45-минутке – отсюда и ставка на предстоящую встречу.