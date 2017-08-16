Наполи – Ницца. Прогноз на матч (16.08.2017)

Наполи и Ниццу свел жребий на финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов – в Неаполе команды проведут первую встречу. Несмотря на то, что обе команды являются призерами топ-чемпионатов и, казалось бы, должны котироваться примерно одинаково, в противостоянии в целом и конкретно взятом поединке в частности (в Италии) фаворитом является Наполи, который не так давно даже учувствовал в плей-офф Лиги Чемпионов, в отличие от соперника, не добиравшегося даже до главного клубного турнира Европы.





Есть шанс, что в матче сыграет Марио Балотелли, главная ударная сила Ниццы, но и с ним не уступить гостям будет сложно, а вот шансы на забитый гол повысятся, что на выезде ставит перед собой цель, наверно, любая уважающая себя команда. Ницца, скорее всего, сыграет от обороны, но и в атаку французы, несомненно, выберутся большими силами пару раз, поэтому гол от Ниццы, как и результативная встреча, не исключены.





Предположим, что поединок порадует забитыми мячами, так как наполи приучил к результативному футболу, по-другому в Неаполе команде просто не имеет права сыграть, счет 0:0 то Наполи вряд ли устроит.