Башакшехир – Севилья. Прогноз на матч (16.08.2017)

В первом матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов турецкий Башахшехир примет испанскую Севилью. Обе команды довольно неплохо провели прошлый сезон, но, в отличие от предыдущих, Севилья не выиграла Лигу Европы, так как попросту там не учувствовала, вряд ли команда намерена снова возвращаться во второй по значимости турнир Европы, а это случится, если Севилья проиграет в противостоянии с Башакшехиром.





Впрочем, Севилья является фаворитом в этой паре, да и в предстоящем матче испанцы выступят в качестве фаворита. В гостях команда зачастую действует не лучшим образом, поэтому коэффициенты на победу Севильи в Турции не очень уж и низкие, но как минимум забить, сыграв, например, вничью, Севилья может и это ее полностью устроит.





Башакшехир стартовал в турецкой Суперлиги нового сезона с победы над Бурсаспором дома со счетом 1:0, а единственный мяч забил небезызвестный Элиа, когда-то, например, завоевавший со сборной Нидерландов серебряные медали на Чемпионате Мира (2010). Но в общем состав у Башакшехира намного слабее, чем у Севильи, да и опыт испанского клуба повыше, из-за чего предпочтение гостям и отдается.