Утрехт – Зенит. Прогноз на матч (16.08.2017)

Утрехт примет Зенит в первом матче финальной стадии квалификации Лиги Европы. Питерский клуб имеет замечательные шансы на выход в групповую стадию второго по значимости турнира Европы, так как находится он в отличной форме, да и соперник у Зенита не самый сильный, хоть и представляет Утрехт довольно серьезную лигу.





В предстоящей встрече, гостевой для себя, Зенит выступит в качестве фаворита, но и ничья российский клуб должна целиком и полностью устроить, особенно, если суметь отличиться на чужом поле. Предположим, что так оно и случится, а Зенит забьет, возможно, даже не один мяч, а пару. Многое будет зависеть от стратегии игры Утрехта, который любит, как и все клубы Нидерландов, действовать в атакующем стиле, а значит, шансы на результативной поединок с Зенитом более чем явные.





Скорее всего, забитыми мячами порадует встреча как в первом, так и во втором тайме, причем стартовая 45-минутка, что не всегда случается, может оказаться более результативной. В прошлом туре российской Премьер-Лиги Зенит забил Ахмату дебютный мяч на 28-й минуте – примерно тогда же поразит ворота соперника фаворит и сейчас, с учетом этого и хочется сделать ставку на игру.