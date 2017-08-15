Янг Бойз – ЦСКА. Прогноз на матч (15.08.2017)

Янг Бойз примет ЦСКА в первом матче заключительного этапа квалификации Лиги Чемпионов. Швейцарский клуб сумел оказаться сильнее киевского Динамо на прошлой стадии турнира, обыграв в ответной домашней встрече украинский коллектив со счетом 2:0.





Сейчас ситуация другая, так как Янг Бойзу незачем действовать с позиции силы, да и грандиозного преимущества команда не будет иметь, хоть ЦСКА наверняка отдаст в какой-то отрезок игры инициативу.





После поражения в чемпионате от казанского Рубина 2:1, дважды подряд «армейцы» выиграли, в том числе накануне разобрались с действующим чемпионов страны Спартаком – 2:1. Вообще, матч с участием ЦСКА в последнее время довольно результативны, точнее сравнительно богатые на голы по отношения к прошлому сезону.





В гостях стратегически важно «армейцам» забить, а значит, они приложат все усилия, чтобы отличится, даже рискнув проиграть при этом. Предположим, что во второй половине встречи ЦСКА найдет способ забить, а сам поединок завершится либо минимальной викторией россиян, либо ничьей 1:1.