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Хоффенхайм – Ливерпуль. Прогноз на матч (15.08.2017)
Дата события: 15 августа 21:45

Хоффенхайм примет Ливерпуль в первом матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Команды не играли на прошлых этапах турнира, так как они представляют топ-чемпионы Европы, и можно вылететь из Лиги Чемпионов, так и не достигнув даже групповой стадии.


Для Хоффенхайма предстоящая встреча станет дебютной в Лиге Чемпионов. Наверно немецкому коллективу стратегически выгодно первую встречу провести на своем поле, тем более учитывая тот факт, что дома в прошлом сезоне Хоффенхайм так и не проиграл.


Да и Ливерпуль частенько оступается на выезде, например, накануне в стартовом поединке английской Премьер-Лиги мерсисайдцы на последних минутах пропустили третий гол от Уотфорда, в итоге сыграв со скромным соперником вничью 3:3.


Кажется, что предстоящий поединок окажется не столь богатым на забитые мячи, а Ливерпуль в очередной раз в гостях не победит. Прогноз – ничья 1:1, которая, впрочем, Ливерпуль вполне устроит, так как в домашнем матче команда Юргена Клоппа выступит в качестве явного фаворита.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча меньше 3» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы 1хбет.
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