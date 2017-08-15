Хоффенхайм – Ливерпуль. Прогноз на матч (15.08.2017)

Хоффенхайм примет Ливерпуль в первом матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Команды не играли на прошлых этапах турнира, так как они представляют топ-чемпионы Европы, и можно вылететь из Лиги Чемпионов, так и не достигнув даже групповой стадии.





Для Хоффенхайма предстоящая встреча станет дебютной в Лиге Чемпионов. Наверно немецкому коллективу стратегически выгодно первую встречу провести на своем поле, тем более учитывая тот факт, что дома в прошлом сезоне Хоффенхайм так и не проиграл.





Да и Ливерпуль частенько оступается на выезде, например, накануне в стартовом поединке английской Премьер-Лиги мерсисайдцы на последних минутах пропустили третий гол от Уотфорда, в итоге сыграв со скромным соперником вничью 3:3.





Кажется, что предстоящий поединок окажется не столь богатым на забитые мячи, а Ливерпуль в очередной раз в гостях не победит. Прогноз – ничья 1:1, которая, впрочем, Ливерпуль вполне устроит, так как в домашнем матче команда Юргена Клоппа выступит в качестве явного фаворита.