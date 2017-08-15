Спортинг – Стяуа. Прогноз на матч (15.08.2017)

Спортинг Лиссбан примет Стяуа Бухарест в первом матче финальной стадии квалификации Лиги Чемпионов. Конечно, португальский клуб выступит в качестве фаворита как в отдельно взятой встрече, так и в противостоянии в целом, но вряд ли Стяуа, которая так близко подобралась к цели, просто сдастся.





У румынского клуба будет своя стратегия, построенная наверняка на надежности обороны. В гостях Стяуа желательно не проиграть, отличившись, тогда шансы команды попасть в групповой этап главного клубного турнира Европы повысятся.





Все же предположим, что Спортинг, как более опытный еврокубковый боец, найдет лазейки, чтобы забить Стяуа в домашнем поединке и «заиметь «стратегический перевес перед ответной встрече. Важно Спортингу на пропустить дома, но вряд ли это случится, если лиссабонский коллектив сыграет прагматично, то есть, отличившись, не станет добивать соперника, а дождется его очередной ошибки. Прогноз – Спортинг выиграет как первый, так и второй тайм, но ставку лучше сделать с подстраховкой.