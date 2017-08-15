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АПОЭЛ – Славия Прага. Прогноз на матч (15.08.2017)
Дата события: 15 августа 21:45

АПОЭЛ примет Славию в первом матче заключительного этапа квалификации Лиги Чемпионов. Киприоты являются фаворитами отдельно взятого поединка, но аутсайдерами противостояния, хоть и они и имеют опыт выступления в групповом этапе главного клубного турнира Европы, в отличие от соперника.


Для АПОЭЛа сезон только начинается, так как в чемпионате команда еще не стартовала, а на Кипре сыграла только в матче за Суперкубок страны, уступив Аполлону 2:1. А вот в Чехии сезон в самом разгаре - после 3-го тура Первой лиги Славия располагается за Викторией на второй строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков из 9-ти возможных.


Задачей минимум для Славии в предстоящем матче является забитый гол, но и проиграть, конечно, команда не хотела бы, если преимущество соперника составило бы 2 или более мячей. Следовательно, Славия изберет оборонительную тактику, не слишком часто угрожая воротам АПОЭЛа. Такая стратегия не предполагает большого количества забитых мячей, предположим, что в итоге их окажется меньше трех. Прогноз – ничья 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,56 от букмекерской конторы 1хбет.
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