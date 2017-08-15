АПОЭЛ – Славия Прага. Прогноз на матч (15.08.2017)

АПОЭЛ примет Славию в первом матче заключительного этапа квалификации Лиги Чемпионов. Киприоты являются фаворитами отдельно взятого поединка, но аутсайдерами противостояния, хоть и они и имеют опыт выступления в групповом этапе главного клубного турнира Европы, в отличие от соперника.





Для АПОЭЛа сезон только начинается, так как в чемпионате команда еще не стартовала, а на Кипре сыграла только в матче за Суперкубок страны, уступив Аполлону 2:1. А вот в Чехии сезон в самом разгаре - после 3-го тура Первой лиги Славия располагается за Викторией на второй строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков из 9-ти возможных.





Задачей минимум для Славии в предстоящем матче является забитый гол, но и проиграть, конечно, команда не хотела бы, если преимущество соперника составило бы 2 или более мячей. Следовательно, Славия изберет оборонительную тактику, не слишком часто угрожая воротам АПОЭЛа. Такая стратегия не предполагает большого количества забитых мячей, предположим, что в итоге их окажется меньше трех. Прогноз – ничья 1:1.