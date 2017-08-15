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Карабах – Копенгаген. Прогноз на матч (15.08.2017)
Дата события: 15 августа 19:00

В первом матче заключительного этапа квалификации Лиги Чемпионов Карабах примет Копенгаген. Так далеко азербайджанские клубы еще не доходили, но с высокой долей вероятности это предел Карабаха, в групповую стадию главного клубного турнира Европы ему не выйти.


Букмекеры в противостоянии на стороне Копенгагена, вот только есть брать в учет предстоящий поединок, фаворитом в нем является именно Карабах. Гранд азербайджанского футбола в последнее время выступает стабильно здорово, например, команда на прошлой стадии турнира не оставила шансов Шерифу, обыграв того в ответной встрече на выезде 2:1, а вот домашний матч завершился вничью 0:0.


Предположим, что от обороны сыграет Карабах и против Копенгагена, в первую очередь постаравшись не пропустить на своем поле. Сделать это команду будет сложно, учитывая атакующий потенциал Копенгагена, но все же датчане не регулярно отличались в прошлых поединках, возможно, не удастся Копенгагену поразить и ворота Карабаха. Прогноз – ничья 0:0 или 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,56 от букмекерской конторы 1хбет.
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