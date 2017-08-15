Сантос – Флуминенсе. Прогноз на матч (15.08.2017)

Сантос примет Флуминенсе в рамках 20-го тура бразильской Серии А. Обе команды располагаются в верхней половине турнирной таблицы, Но Сантос ведет борьбу за медали, тогда как Флуминенсе может рассчитывать разве что на попадание в топ-6.





Довольно длительное время Сантос не знает поражений, вряд ли гранд бразильского футбола потерпит неудачу в предстающей встрече, домашней для себя. Именно Сантос считается фаворитом матча, причем явным, так как коэффициент на победу хозяев ниже двойки.





В мае этого года Флуминенсе дома разобрался с Сантосом 3:2, то есть, пропустил от соперника сразу несколько мячей. Вообще, очные поединки команд всегда результативны, не произойдет по-другому сейчас, несмотря даже на надежность обороны Сантоса по ходу сезона. Предположим, что «верх» здесь будет пробит, во многом благодаря усилиям Сантоса.





В качестве ставки можно рассмотреть тот же «тотал больше 2,5» или виктория Сантоса, но все же можем подстраховаться, выбрав вариант на индивидуальный тотал забитых мячей фаворита, который должен оказаться больше, чем 1,5.