Арсенал Тула – Урал. Прогноз на матч (14.08.2017)

Тульский Арсенал примет Урал Екатеринбург в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги. Команды не слишком здорово начали сезон, хотя тот же Урал, например, хотя и занимает низкое 10-е место, пока не проиграл ни разу, как Зенит, Локомотив и Уфа. Что касается Арсенала, то «канониры» расположились в зоне вылета, имея в пассиве уже 4 поражения.





На своем поле Арсенал намерен как минимум не уступить, хотя и победа тульского коллектива при определенном стечении обстоятельств возможна. Для итогового успеха Арсеналу необходимо быть более настойчивым в атаке, рисковать, когда того потребует ситуация, и не отдавать инициативу сопернику.





Все на бумаге просто, но Урал не тот клуб, который будет отсиживаться весь матч в обороне. Да, в прошлом сезоне в гостях команда отличиться не сумела, проиграв 2:0 Арсеналу, но до этого всегда действовала успешно в атаке, регулярно поражая ворота соперника. Предположим, что так случиться и сейчас, а матч получится довольно результативным для Премьер-Лиги. Прогноз – виктория одной из команд 2:1.