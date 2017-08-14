Ганза – Герта. Прогноз на матч (14.08.2017)

Ганза примет Герту в матче 1/32 финала Кубка Германии. Ганзе, как, впрочем, и Герте не повезло с жеребьевкой, так как легкой прогулки не предвидится как для одних, так и для других. Конечно, столичный клуб на правах представителя Бундеслиги и успешных клубов прошлого сезона, котируется выше своего соперника, но фактор чужого поля может негативно сказаться на итоговом исходе противостояния для Герты.





Ганза в недалеком прошлом также играла в Бундеслиге, но сейчас команда из Ростока совсем не та – она выступает в третьем дивизионе Германии, не питая надежды в скором времени вернуться в элиту, во многом из-за своего неутешительного финансового положения.





Герта и богаче и сильнее, вот только команда, в отличие от соперника, еще не стартовала в новом сезоне, а значит, не может быть функционально готова на все сто процентов. С высокой долей вероятности Герте придется тяжело в поединке с Ганзой, возможно, он затянется и команды не выявят лучшего по итогам основного времени.





Предположим, что и Ганза, и Герта сумеют поразить ворота друг друга, а вот «верх» во встрече будет пробит с вероятность 50 на 50. Ставку же лучше делать на исход «обе забьют», тем более на такой исход дают приличные коэффициенты.