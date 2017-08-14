06:30 (+3) 13 August 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Ганза – Герта. Прогноз на матч (14.08.2017)
Дата события: 14 августа 21:45

Ганза примет Герту в матче 1/32 финала Кубка Германии. Ганзе, как, впрочем, и Герте не повезло с жеребьевкой, так как легкой прогулки не предвидится как для одних, так и для других. Конечно, столичный клуб на правах представителя Бундеслиги и успешных клубов прошлого сезона, котируется выше своего соперника, но фактор чужого поля может негативно сказаться на итоговом исходе противостояния для Герты.


Ганза в недалеком прошлом также играла в Бундеслиге, но сейчас команда из Ростока совсем не та – она выступает в третьем дивизионе Германии, не питая надежды в скором времени вернуться в элиту, во многом из-за своего неутешительного финансового положения.


Герта и богаче и сильнее, вот только команда, в отличие от соперника, еще не стартовала в новом сезоне, а значит, не может быть функционально готова на все сто процентов. С высокой долей вероятности Герте придется тяжело в поединке с Ганзой, возможно, он затянется и команды не выявят лучшего по итогам основного времени.


Предположим, что и Ганза, и Герта сумеют поразить ворота друг друга, а вот «верх» во встрече будет пробит с вероятность 50 на 50. Ставку же лучше делать на исход «обе забьют», тем более на такой исход дают приличные коэффициенты.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,95 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100