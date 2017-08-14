БФК Динамо – Шальке. Прогноз на матч (14.08.2017)

В рамках 1/32 финала Кубка Германии БФК Динамо примет Шальке из Гельзенкирхена. Представитель Бундеслиги, конечно, является явным фаворитом этого матча, но все же букмекеры не исключают возможности иного исхода предстоящей встречи, кроме как виктории Шальке.





БФК Динамо выступает в северо-восточной Региональной лиге и в стартовых двух турах команда не проиграла, зато разгромно деклассировала одного из соперников на его поле. Это совсем небольшой пункт, который можно занести в актив скромному клубу, но его достаточно, чтобы остерегаться Динамо.





Впрочем, даже резервный состав Шальке должен без проблем разбираться с динамовцами, была бы мотивация. Несомненно, клуб из Гельзенкирхена понимает, что ему нужно победить, затравив минимальные силы, а значит, некоторое расслабление имеет место случиться в какой-то момент, чем Динамо способно воспользоваться. Предположим, что однажды хозяева забьют в ворота Шальке, возможно, это будет гол престижа, хотя не стоит исключать и результатные действия Динамо до перерыва.