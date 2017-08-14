Ботафого – Гремио. Прогноз на матч (14.08.2017)

Ботафого примет Гремио в матче 20-го тура бразильской Серии А. У команд в лазаретах пребывают по несколько ключевых игроков, но, несомненно, тренеры коллективов рискнут выставить на поединок с принципиальным соперником всех, кто сможет сыграть.





Гремио сейчас ведет борьбу на нескольких фронтах и получается это у команда пока здорово. Накануне Гремио на своем поле в ответной встрече 1/8 финала Кубка Либертадорес обыграл клуб Годой Крус 2:1 и тем самым по итогам противостояния уверенно оказался сильнее. В чемпионате же Гремио на данный момент занимает второе место, значительно отставая от Коринтианса в борьбе за трофей, зато опережая на четыре и более очков другие команды.





Ботафого находится в группе преследователей Коринтианса, Гремио, Сантоса и Палмейраса, несомненно, поставив перед собой цель вытеснить кого-нибудь из этой четверки. На своем поле Ботафого редко делит очки, в том числе и в поединках с Гремио, например, последний раз между командами фиксировался такой результат в уже далеком 2010-м году. Скорее всего, и сейчас ничьи не будет, с таким расчётом и ставка.