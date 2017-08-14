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Ботафого – Гремио. Прогноз на матч (14.08.2017)
Дата события: 14 августа 01:00

Ботафого примет Гремио в матче 20-го тура бразильской Серии А. У команд в лазаретах пребывают по несколько ключевых игроков, но, несомненно, тренеры коллективов рискнут выставить на поединок с принципиальным соперником всех, кто сможет сыграть.


Гремио сейчас ведет борьбу на нескольких фронтах и получается это у команда пока здорово. Накануне Гремио на своем поле в ответной встрече 1/8 финала Кубка Либертадорес обыграл клуб Годой Крус 2:1 и тем самым по итогам противостояния уверенно оказался сильнее. В чемпионате же Гремио на данный момент занимает второе место, значительно отставая от Коринтианса в борьбе за трофей, зато опережая на четыре и более очков другие команды.


Ботафого находится в группе преследователей Коринтианса, Гремио, Сантоса и Палмейраса, несомненно, поставив перед собой цель вытеснить кого-нибудь из этой четверки. На своем поле Ботафого редко делит очки, в том числе и в поединках с Гремио, например, последний раз между командами фиксировался такой результат в уже далеком 2010-м году. Скорее всего, и сейчас ничьи не будет, с таким расчётом и ставка.

Предлагаем сделать ставку на исход «в поединке победит либо Ботафого, либо Гремио» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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