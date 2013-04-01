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Атлетико Паранаэнсе – Баия. Прогноз на матч (14.08.2017)
Дата события: 14 августа 01:00

Атлетико Паранаэнсе примет клуб Баия в матче 20-го тура бразильской Серии А. Хозяева этой встречи котируются выше своего соперника не только по той причине, что дома команды побеждают чаще – Атлетико Паранаэнсе находится выше в турнирной таблице чемпионата, на данный момент занимая 8-ю строчку, тогда как Баия 13-я.


Впрочем, в случае победы Баия догонит Атлетико Паранаэнсе, отставание-то составляет всего три очка. Кстати, Баия будет выше Атлетико, если выиграет, так как у команды сейчас равное количество забитых и пропущенных мячей (по 24), а у Атлетико Паранаэнсе отрицательная разница (-1).


Но все-таки более очевидным исходом предстоящего матча кажется ничья или минимальная победа Атлетико Паранаэнсе, который выиграл в предыдущих трех поединках, не пропустив, кстати, ни единого мяча в свои ворота.


Предположим, что надежно в обороне Атлетико отыграет в очередной раз, если и позволив сопернику отличиться, то максимум однажды и, скорее всего, уже во второй половине встречи. Прогноз – виктория фаворита 2:1 или ничья 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «Атлетико Паранаэнсе забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,81 от букмекерской конторы Париматч.
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