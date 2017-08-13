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Барселона – Реал Мадрид. Прогноз на матч (13.08.2017)
Дата события: 13 августа 23:00

Барселона примет мадридский Реал в первом матче Суперкубка Испании. Накануне «сливочные» выиграли Суперкубок Европы, продемонстрировав отличную игру, они оказались сильнее Манчестер Юнайтед в основное время – 2:1. А вот для Барселоны предстоящая встреча станет первой официальной в сезоне и, несмотря на это, каталонцы являются ее фаворитами.


Во многом котировки букмекеров объясняются местом проведения поединка, так как матч пройдет в Барселоне, где чаще выигрывают, понятно, хозяева. Но последняя виктория «сине-гранатовых» была зафиксирована на нейтральном поле – не так давно в рамках Международного кубка чемпионов Барса победила Реал со счетом 3:2. Отметим, что игра изобиловала голевыми моментами и была максимально открытой, подобного не стоит ожидать в матче за Суперкубок Испании, хотя результативной встреча как всегда должна оказаться.


Реал неизменно забивал Барселоне на выезде в последнее время, вряд ли сейчас случится по-другому. В точки зрения борьбы за титул мадридцев на выезде устроит ничья при условии забитого мяча, но, несомненно, «королевский клуб» постарается выиграть. Прогноз – это Реалу не удаться, будет зафиксирована результативная ничья.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,44 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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