Ювентус – Лацио. Прогноз на матч (13.08.2017)

Ювентус сыграет с Лацио в матче за Суперкубок Италии. Поединок пройдет на поле «орлов», а значит, у столичного клуба будут более высокие шансы на успех, нежели в случае, если бы встреча проводилась в Турине.





Впрочем, последний матч между командами в Риме завершился викторией Ювентуса 2:0, и это была финальная встреча Кубка Италии. Перед этим «Старая синьора» еще дважды с сухим счетом обыгрывала Лацио, в том числе и на его поле – в августе 2016-го.





Сейчас Лацио находится в хорошей форме, если судить по результатам клуба в товарищеских матчах, а вот Ювентус проигрывал довольно часто в последнее время, например, накануне уступил Тоттенхэму 2:0. Но поединок за Суперкубок Италии, конечно, совсем другое дело – Ювентус будет мотивированным и, предположим, туринцам хватит класса оказаться сильнее не то, чтобы минимально, а с разницей в 2 мяча, например.





Прошлые очные встречи не радовали обилием забитых мячей, скорее всего, кардинальным образом ничего не поменяется, но на 2 гола стоит рассчитывать, как и на счет 2:0, например, в пользу Юве.